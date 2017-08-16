Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение в 2,7 раза

2017-08-16 16:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 200 миллионов манатов сроком обращения в 28 дней, сообщает в среду БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона вновь превысил предложение - банки подали заявки на 541,68 миллиона манатов. Вся сумма, выставленная на аукцион, была полностью реализована.

Заявки были представлены по цене 99,2278 маната при доходности в 10,01 процента

Последний срок оплаты по нотам – 13 сентября 2017 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на 16 августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)