Обнародован состав сборной Азербайджана по дзюдо для участия в чемпионате мира

2017-08-16 16:15 | www.apa.az | 2

Обнародован состав сборной Азербайджана по дзюдо. Как сообщает apasport.az, в составе нашей сборной на чемпионат мира, который состоится с 28-го августа по 3-е сентября в Будапеште (Венгрия) поедут 17 спортсменов.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Apasport.az», на мундиале тренеры предоставят шанс Орхану Сафарову (60 кг), Ниджату Шихализаде (66 кг), Рустаму Оруджеву, Гидаяту Гейдарову (оба – 73 кг), Туралу Сафгулиеву, Мамедали Мехдиеву (оба – 90 кг), Эльхану Мамедову, Эльмару Гасымову (оба – 100 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг), Лейле Алиевой, Эрденебат Базаррагче (обе – 48 кг), Назакет Азизовой, Пуревсурен Буянхишиг (обе – 52 кг), Секине Заировой, Ичинхорлу Мунхтседев (обе – 57 кг), Гюльседеф Керимовой (63 кг) и Ирине Киндзерской (+78 кг).

В турнире ожидается участие 794 дзюдоистов из 134 стран (482 мужчин, 312 женщин).