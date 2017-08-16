Названа сумма расходов «Реала» и «Барселоны» на трансферы

2017-08-16 16:04 | www.oxu.az | 4

Испанские футбольные клубы «Реал» и «Барселона», начиная с 2013 года, потратили на покупку новых игроков примерно по 500 миллионов евро, передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечает издание, за последние пять лет «Реал» заплатил за усиление состава 505,7 миллиона евро. Самыми дорогими покупками стали трансферы Гарета Бэйла (91 миллион евро), Хамеса Родригеса (75 миллионов евро) и бразильца Винисиуса Жуниора. 16-летний бразилец присоединится к «Реалу» в 2019 году, а за его переход мадридский клуб заплатил «Фламенго» 45 миллионов евро.

«Барселона» догнала и обогнала «Реал» после трансфера Паулиньо из «Ганчжоу Эвергранд» - траты «сине-гранатовых» теперь составляют 509,1 миллиона евро. Бразилец стал третьим по затратам трансфером каталонцев в указанную пятилетку - 40 миллионов евро. Больше «сине-гранатовые» платили только за Неймара (85,4 миллиона) и Луиса Суареса (81 миллион).

При этом в «Реале» из этого списка по-прежнему играют 13 футболистов, тогда как «Барселоне» удалось сохранить 16 игроков.

«Реал» за последние пять лет трижды выигрывал Лигу чемпионов и один раз – испанскую Примеру. «Барселона» за тот же срок выиграла три чемпионата Испании и один раз – Лигу чемпионов.

А.М.

