Интернет-провайдер в США отказался выдать данные о недовольных Трампом

2017-08-16 16:10 | www.oxu.az | 3

Минюст США потребовал от калифорнийского интернет-провайдера DreamHost предоставить данные на всех подписчиков и посетителей сайта Disrupt J20.org, который организовал ряд протестов, потрясших Вашингтон 20 января, в день инаугурации президента Дональда Трампа, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Провайдер ответил отказом. В прошлую пятницу адвокаты DreamHost представили в суд 60-страничное ходатайство с просьбой поддержать его в борьбе с прокурорами.

Сайт, название которого переводится как «Сорвать 20 янв.», содержит общую информацию о гражданском неповиновении и объявления о ряде мероприятий, проводяшихся в Вашингтоне.

Протесты, организованные с его помощью 20 января, проходили в режиме «прямого действия», то есть достаточно агрессивно.

Власти обвинили более 200 их участников в уличных беспорядках и порче имущества.

Прокуроры утверждают, что часть подозреваемых была связана с сайтом Disrupt J20. Судебный ордер на изъятие его содержимого включает журнал регистрации посетителей и их IP-адреса, контактную информацию, а также все имеющиеся у сайта фотографии.

DreamHost говорит, что речь идет о 1,3 млн IP-адресов, а также адресах электронной почты и фотографиях тысяч людей, и характеризует требование минюста как «следственный перегиб и превышение власти».

В заявлении на сайте говорится, что затребованная прокурорами информация «может быть использована для выявления людей, которые пользовались этим сайтом для того, чтобы реализовать свободу слова, гарантированную Первой поправкой к Конституции. Этого достаточно, чтобы встревожить любого».

Н.О.