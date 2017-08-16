Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения в трех поселках

2017-08-16 16:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселке Бинагади Бинагадинского района Баку, поселках Мехтиабад и Новханы Абшеронского района.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселке Бинагади Банагадинского района Баку, поселках Мехтиабад и Новханы Абшеронского района из средств, предусмотренных в указе Президента от 27 декабря 2016 года «О применении закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год», ОАО «Азерсу» будет выделено четыре миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.