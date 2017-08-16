На реконструкцию систем водоснабжения и канализации в поселках Бинагади, Мехтиабад и Новханы выделено 4 млн. манатов

2017-08-16 16:18 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселке Бинагади Бинагадинского района Баку, поселках Мехтиабад и Новханы Абшеронского района.

Как передает АПА-Экономикс, согласно распоряжению, ОАО «Азерсу» будет выделено 4 миллионов манатов. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.