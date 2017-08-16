Сотни человек ворвались в здание Верховного суда Узбекистана

2017-08-16 16:17 | www.oxu.az | 3

Сотни человек ворвались в здание Верховного суда Узбекистана, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

15 августа разгневанная долгим ожиданием у здания Верховного суда Узбекистана толпа из нескольких сотен человек, записавшихся на прием к председателю ВС Козимжону Камилову, с разбега штурмом взяла железные ворота и повалила внутрь.

По словам очевидцев, в очереди было не менее 300 - 400 человек. Ближе к обеденному времени многие из них, разбежавшись как по команде, снесли, раскачав их, закрытые наглухо ворота, ведущие во двор ВС.

«Надо было видеть, какую силу продемонстрировали эти люди. Ворвавшихся во двор и здание пытались успокоить, но никого обратно выдворять не стали. Смешно было наблюдать, как металась охрана. Причем в роли «бунтовщиков» выступили женщины, мужчин среди них было мало, да и те в основном были пожилые аксакалы с клюками и на костылях», - делится впечатлениями от увиденного 80-летняя жительница Чирчика Любовь Чуракова, почти десять лет обивающая пороги высоких кабинетов.

По ее наблюдениям, сотрудники местных прокуратур и судов нередко сами провоцируют озлобление и агрессию со стороны граждан, вынуждая тех дожидаться приема в течение долгих часов.

И.Ф.