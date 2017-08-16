В Турции задержано пять членов ИГ

2017-08-16 16:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Самсун на севере страны задержаны пять членов террористической организации "Исламское Государство" (ИГ) планировавших теракт в Стамбуле. Об этом сообщают в среду турецкие СМИ.

Согласно сообщению все задержанные являются гражданами Турции.

Сообщается, что во время обыска в квартирах задержанных членов ИГ было обнаружено взрывчатое вещество и огнестрельное оружие.

Согласно данным СМИ задержанные принимали участие в боевых действиях в Сирии в рядах ИГ.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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