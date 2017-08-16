Нескольким поселкам выделено 4 млн манатов на реконструкцию водоснабжения и канализации

2017-08-16 16:34 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселке Бинагади Бинагадинского района Баку, поселках Мехтиабад и Новханы Абшеронского района.

Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, ОАО «Азерсу» будет выделено 4 миллиона манатов. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

И.Ф.