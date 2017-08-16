Скандал в Швейцарии: Местный отель потребовал от евреев дважды принимать душ – ФОТО

2017-08-16 16:40 | www.oxu.az | 3

Международный скандал из-за таблички в отеле: швейцарская гостиница в городе Ароза потребовала от своих гостей-евреев принимать душ до и после бассейна. Объявление касалось мужчин, женщин и детей, передает Oxu.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Глава израильского МИДа уже назвала произошедшее проявлением антисемитизма. В Швейцарии поспешили заверить, что табличку уже удалили, руководство отеля принесло извинения.

Автор требования к евреям пожаловалась, что гости из Израиля часто плавали в футболках и не принимали душ, поэтому для них вывесили объявление. Однако девушка призналась, что выбрала не те слова.

Н.О.