Скандал в Швейцарии: Местный отель потребовал от евреев дважды принимать душ – ФОТО
2017-08-16 16:40 | www.oxu.az | 3
Международный скандал из-за таблички в отеле: швейцарская гостиница в городе Ароза потребовала от своих гостей-евреев принимать душ до и после бассейна. Объявление касалось мужчин, женщин и детей, передает Oxu.Az со ссылкой на Vesti.ru.
Глава израильского МИДа уже назвала произошедшее проявлением антисемитизма. В Швейцарии поспешили заверить, что табличку уже удалили, руководство отеля принесло извинения.
Автор требования к евреям пожаловалась, что гости из Израиля часто плавали в футболках и не принимали душ, поэтому для них вывесили объявление. Однако девушка призналась, что выбрала не те слова.
Н.О.