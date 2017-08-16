Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих и гражданских лиц Госпогранслужбы

2017-08-16 16:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих и гражданских лиц Государственной пограничной службы страны.

Согласно распоряжению, за отличие во время боевых операций и при исполнении служебных обязанностей группа военнослужащих и гражданских лиц награждена орденом «За службу Отечеству» второй степени, медалями «За Отчизну», «За отвагу», «За военные заслуги» и «Терегги».

Другим распоряжением главы государства за долгую плодотворную деятельность группе военнослужащих и гражданских лиц Государственной пограничной службы присвоены почетные звания «Заслуженный учитель», «Заслуженный врач», «Заслуженный государственный служащий», «Заслуженный журналист» и «Заслуженный медицинский работник».