Президент Азербайджана наградил сотрудников Госпогранслужбы

2017-08-16 16:59 | www.apa.az | 3

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении орденами и медалями группы военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Азербайджан.

Как сообщает АПА, медали и ордена были присвоены за многолетнюю плодотворную деятельность сотрудников Госпогранслужбы.

Другим распоряжением главы государства медали и ордена военнослужащим и работникам Государственной пограничной службы Азербайджана также были присвоены за отличие во время боевых операция и при исполнении служебных обязанностей.