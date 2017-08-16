Названо число преступниц в Азербайджане

2017-08-16 16:46 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане среди совершивших преступления в январе-июне этого года 5,7% составили женщины.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, 3,1% из них составили лица в возрасте 14-17 лет.

В целом в январе-июне 2017 года в Азербайджане было зарегистрировано 13 182 преступления, что на 7,5% меньше по сравнению с 2016 годом.

Число преступлений на 100 тысяч человек по сравнению с прошлым годом также снизилось на 9,5 до 134. Из них 14,2% составили тяжкие и особо тяжкие преступления.

A.M.

