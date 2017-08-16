В Масаллы мать и двое ее малолетних детей получили ожоги

2017-08-16 17:02 | www.apa.az | 6

В Масаллинском районе мать и двое ее малолетних детей получили тяжелые ожоги.

Как сообщает южное бюро АПА, инцидент зарегистрирован в селе Гызылавар. Кастрюля с горячим молоком опрокинулась, когда ее снимала с огня жительница села Айтекин Багир гызы Сейфуллаева (1994 г.р.). В результате мать, ее дочь Захра (2013 г.р.) и сын Амануллах (2014 г.р.) получили ожоги.

Пострадавшие были незамедлительно доставлены в Центральную клиническую больницу Масаллинского района.

В связи с тем, что состояние детей тяжелое, они отправлены в одну из больниц в Баку.