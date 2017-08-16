ЕК намерен рассмотреть предложение Великобритании о временном таможенном союзе
2017-08-16 17:00 | www.oxu.az | 3
Официальный представитель Еврокомиссии Анника Брейдтхардт заявила, что ведомство приняло к сведению просьбу Великобритании о создании временного таможенного союза с ЕС после Brexit.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.
«Мы обратимся к этому вопросу только тогда, когда достаточно продвинемся в выполнении условий упорядоченного выхода (Великобритании из Евросоюза – «Газета.Ru»)», - сказала Брейдтхардт.
В марте сообщалось, что Евросоюз предложил Великобритании провести переговоры по свободной торговле, но перед этим британское правительство должно принять условия выхода, на которых настаивает ЕС.
Уточняется, что эти условия предполагают уплату $60 млн (сумма уточняется Евросоюзом), гарантии проживания в Британии 3 млн граждан ЕС. Также в числе приоритетов — соглашение о сухопутной границе с ЕС в Ирландии и о британской базе на Кипре.
И.Ф.