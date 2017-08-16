ЕК намерен рассмотреть предложение Великобритании о временном таможенном союзе

2017-08-16 17:00 | www.oxu.az | 3

Официальный представитель Еврокомиссии Анника Брейдтхардт заявила, что ведомство приняло к сведению просьбу Великобритании о создании временного таможенного союза с ЕС после Brexit.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.

«Мы обратимся к этому вопросу только тогда, когда достаточно продвинемся в выполнении условий упорядоченного выхода (Великобритании из Евросоюза – «Газета.Ru»)», - сказала Брейдтхардт.

В марте сообщалось, что Евросоюз предложил Великобритании провести переговоры по свободной торговле, но перед этим британское правительство должно принять условия выхода, на которых настаивает ЕС.

Уточняется, что эти условия предполагают уплату $60 млн (сумма уточняется Евросоюзом), гарантии проживания в Британии 3 млн граждан ЕС. Также в числе приоритетов — соглашение о сухопутной границе с ЕС в Ирландии и о британской базе на Кипре.

И.Ф.