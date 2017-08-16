Сотрудники Госпогранслужбы получили почетные звания
2017-08-16 17:07 | www.oxu.az | 5
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы.
Как передает Oxu.Az, за многолетнюю плодотворную деятельность следующим военнослужащим и гражданским работникам Госпогранслужбы Азербайджанской Республики были присвоены почетные звания.
«Заслуженный учитель»
Чимназ Муслим гызы Гахраманова
«Заслуженный врач»
Юсифзаде Кянан Рафаэль оглы – полковник-лейтенант медицинской службы
Фараджова Сона Адалят гызы - полковник-лейтенант медицинской службы
«Заслуженный госслужащий»
Намазова Раиса Вели гызы
«Заслуженный журналист»
Джахангиров Ровшан Гияс оглы - капитан
«Заслуженный медицинский работник»
Алирзаева Хейрана Тофиг гызы – старший прапорщик
Н.О.