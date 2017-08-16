Сотрудники Госпогранслужбы получили почетные звания

2017-08-16 17:07 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы.

Как передает Oxu.Az, за многолетнюю плодотворную деятельность следующим военнослужащим и гражданским работникам Госпогранслужбы Азербайджанской Республики были присвоены почетные звания.

«Заслуженный учитель»

Чимназ Муслим гызы Гахраманова

«Заслуженный врач»

Юсифзаде Кянан Рафаэль оглы – полковник-лейтенант медицинской службы

Фараджова Сона Адалят гызы - полковник-лейтенант медицинской службы

«Заслуженный госслужащий»

Намазова Раиса Вели гызы

«Заслуженный журналист»

Джахангиров Ровшан Гияс оглы - капитан

«Заслуженный медицинский работник»

Алирзаева Хейрана Тофиг гызы – старший прапорщик

Н.О.