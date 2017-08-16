Сколько сможет заработать «Карабах» в Лиге Чемпионов?

2017-08-16 17:15 | www.oxu.az | 3

УЕФА обнародовал схему распределения прибыли в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, валовой доход от Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Суперкубка УЕФА в сезоне 2017/18 оценивается примерно в 2,35 млрд евро.

Основываясь на этом прогнозе и схеме распределения прибыли, образуется общая сумма в 1,7187 млрд для участников еврокубков в сезоне 2017/18. Из нее 1,3189 млрд предназначены для участников Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а 399,8 млн - для участников Лиги Европы.

Из расчетной суммы в 2,35 млрд 12% (282 млн) будет удержано на организационные и административные расходы, а 8,5% (199,7 млн) будет использовано для выплат солидарности.

Что касается 32 участников группового этапа ЛЧ-2017/18, каждый получит как минимум 12,7 млн евро. Каждая победа на групповой стадии приносит дополнительно 1,5 млн евро, ничья - 500 тысяч.

За выход в 1/8 финала клубы заработают еще по 6 млн, в 1/4 финала - по 6,5 млн, в 1/2 финала - по 7,5 млн евро.

Победитель Лиги чемпионов получит дополнительно 15,5 млн, финалист - 11 млн.

Таким образом, максимум клуб может заработать 57,2 млн (без учета выплат за выступление в раунде плей-офф и доли в рыночном пуле).

Выплаты за результаты на групповом этапе и продвижение по турнирной сетке составят 761,9 млн. 507 миллионов рыночного пула сверх этой суммы будут распределены согласно удельному весу каждого конкретного телерынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбиты между клубами, представляющими соответствующую национальную ассоциацию.

Конкретный размер выплат из рыночного пула конкретному клубу зависит от пяти факторов. Это окончательная сумма денег в рыночном пуле; окончательный состав участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2017/18; общее количество клубов-представителей данной национальной ассоциации в турнире; места этих клубов в национальном чемпионате предыдущего сезона; результаты этих клубов в данном сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

Победитель матча за Суперкубок УЕФА 2017 года получит 4 млн евро, проигравший - 3 млн евро.

В сумме клубы-участники основной сетки Лиги чемпионов УЕФА и Суперкубка УЕФА в сезоне 2017/18 получат чистыми 1,2689 млрд евро, как и предусмотрено схемой распределения доходов УЕФА в коммерческом цикле 2015-2018 годов.

Все национальные чемпионы, которые не прошли в групповой этап, получат солидарную выплату в размере 260 тыс евро, помимо бонуса за участие в отборочных раундах (он предназначен только командам, которые не попали в групповой этап). Бонус составляет 220 тыс. евро за первый отборочный раунд, 320 тыс. евро за второй, 420 тыс. евро за третий (только для вылетевших команд). Клубы, которые вылетят в раунде плей-офф, получат бонусы за первый и второй отборочный раунды, помимо упомянутой выше солидарной выплаты в размере 260 тыс. евро.