Посольство Узбекистана в Казахстане переедет из Алматы в Астану

2017-08-16 17:16 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация министерства иностранных дел Узбекистана во главе с замминистра Саидикрамом Ниязходжаевым провела переговоры в Астане с замминистра иностранных дел Казахстана Галымжаном Койшыбаевым и ответственным секретарем МИД Анарбеком Карашевым, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

По данным пресс-службы, «стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей лидеров двух стран, достигнутых по итогам государственного визита в Казахстан президента Узбекистана Шавката Мирзияева в марте текущего года».

В том числе стороны обсудили вопросы, связанные со строительством здания посольства Узбекистана в Астане, а также открытия в нынешнем здании дипломатической миссии в Алматы генерального консульства Узбекистана.

Эта тема также обсуждалась в комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства по инвестициям и развитию, комитете по делам миграции МВД Казахстана, акимате (администрации) Астаны.

Стороны также рассмотрели график предстоящих двусторонних контактов на различном уровне и международных мероприятий в Центральной Азии.

В ходе визита узбекская делегация посетила действующую в столице Казахстана международную специализированную выставку EXPO-2017 и ознакомилась с экспозицией Узбекистана.

(Автор: Демир Азизов)