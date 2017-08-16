CNN: Хоуп Хикс может стать новой главой Белого дома по коммуникациям

2017-08-16 17:22 | www.oxu.az | 3

Одна из советников президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс может стать следующей главой Белого дома по коммуникациям.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников администрации.

Как сообщается, «дискуссия находится на заключительной стадии».

Хоуп Хикс была специалистом по связям с общественностью прежде чем стать одним из первых людей, которые присоединились к команде кампании Трампа.

По данным телеканала, на эту должность также рассматривался Стивен Мюллер, старший советник Белого дома по вопросам политики.

Ранее Белый дом подтвердил отставку Энтони Скарамуччи с поста главы по коммуникациям.

Н.О.