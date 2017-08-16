В Узбекистане с 2019 г. отменят выездные визы и введут загранпаспорта

2017-08-16 17:23 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал указ, согласно которому с 1 января 2019 года вводятся биометрические паспорта гражданина Узбекистана для выезда за границу, оформление стикера разрешительной записи для выезда за границу отменяется с этой же даты.

Указ "О коренных мерах по совершенствованию порядка выезда граждан республики за границу" обнародован в среду на сайте главы государства.

В настоящее время гражданам Узбекистана необходимо получать разрешение (стикер) на выезд за границу, которое выдается каждые два года.

Указ принят в целях «создания благоприятных условий для населения, исключения бюрократической составляющей и фактов проявления коррупции при оформлении документов для выезда за границу», а также увеличения срока действия проездного документа и максимального упрощения прохождения гражданами паспортного контроля в пунктах пропуска государственной границы.

Документом установлено, что действующий биометрический паспорт гражданина Узбекистана образца 2011 года является документом, удостоверяющим личность и гражданство его владельца, и используется на территории Узбекистана.

Граждане Узбекистана могут выезжать из страны на территорию государств, для въезда в которые в соответствии с международными договорами не требуется оформление въездной визы, с использованием действующего биометрического паспорта образца 2011 года до 1 января 2021 года.

Для въезда в страны с визовым режимом можно использовать действующий биометрический паспорт до истечения срока действия имеющегося в нем стикера разрешительной записи для выезда за границу.

Приемом граждан, сбором данных и формированием электронной заявки на получение биометрического паспорта для выезда за границу и последующей выдачей персонализированного документа займутся подразделения миграции и оформления гражданства министерства внутренних дел, консульское управление министерства иностранных дел и консульские учреждения Узбекистана за рубежом.

До 1 января 2018 года на утверждение будет внесена новая редакция положения о паспортной системе и порядке выезда за границу граждан Узбекистана.

Правительству поручено в срок до 1 декабря 2017 года утвердить государственный стандарт биометрического паспорта гражданина Узбекистана для выезда за границу.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)