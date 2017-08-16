В Азербайджане появилась Ассоциация производителей и экспортеров хурмы (ФОТО)

2017-08-16 17:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждена Ассоциация производителей и экспортеров хурмы, сообщает в среду министерство экономики страны.

Как отмечается, Ассоциация создана по инициативе предпринимателей и при поддержке министерства экономики.

“Увеличение производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции, а также расширение экспорта являются для нас приоритетными направлениями. С этой точки зрения особую роль играет Указ Президента Азербайджана от пятого октября 2016 года по продвижению бренда Made in Azerbaijan”, - сказал вице-президент Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на мероприятии в Гекчайском районе, посвященном учреждению Ассоциации.

В мероприятии организованном при поддержке министерства экономики, AZPROMO и Исполнительной власти Гекчайского района, приняли участие почти 50 предпринимателей, занимающиеся производством и экспортом хурмы.

(Автор: Азад Гасанли)

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