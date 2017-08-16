Турецкая полиция предотвратила крупный теракт в Стамбуле
2017-08-16 17:42 | www.oxu.az | 2
Турецкая полиция предотвратила крупный теракт в Стамбуле, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.
На севере Турции в провинции Самсун задержаны пятеро членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которые планировали совершить теракт в Стамбуле.
Согласно информации, все задержанные - граждане Турции.
Во время обыска в их квартирах были обнаружены взрывчатое вещество и огнестрельное оружие.
Согласно данным СМИ, задержанные принимали участие в боевых действиях в Сирии в рядах ИГ.
И.Ф.