Турецкая полиция предотвратила крупный теракт в Стамбуле

2017-08-16 17:42 | www.oxu.az | 2

Турецкая полиция предотвратила крупный теракт в Стамбуле, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

На севере Турции в провинции Самсун задержаны пятеро членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которые планировали совершить теракт в Стамбуле.

Согласно информации, все задержанные - граждане Турции.

Во время обыска в их квартирах были обнаружены взрывчатое вещество и огнестрельное оружие.

Согласно данным СМИ, задержанные принимали участие в боевых действиях в Сирии в рядах ИГ.

И.Ф.