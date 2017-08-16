В Масаллы мать и двое детей получили тяжелые ожоги

2017-08-16 17:50 | www.oxu.az | 2

В Масаллинском районе мать и двое малолетних детей получили тяжелые ожоги.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гызылавар.

Жительница района, Айтекин Сейфуллаева опрокинула кастрюлю с горячим молоком. В результате сама мать, ее дочь Захра 2013 г.р. и сын Аманулла 2014 г.р. получили ожоги.

Раненые были госпитализированы в Центральную больницу Масаллинского района.

Из-за тяжелого состояния детей их отправили в одну из бакинских больниц.

Э.А.

