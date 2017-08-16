Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих и гражданских лиц Госпогранслужбы (версия 2)
2017-08-16 17:46 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Государственной пограничной службы Азербайджана.
За отличие во время боевых операций и при выполнении служебных обязанностей наградить следующих военнослужащих и гражданских работников Государственной пограничной службы:
орденом «За службу Отечеству» 2-й степени
Садигова Рашада Гейдар оглу – генерал-лейтенанта
медалью «За Отчизну»
Багирова Анара Мамед оглу – полковника
Алиева Расима Акиф оглу – полковника
Mирзоева Джейхуна Улдузхан оглу– полковника
Азизова Самига Юсиф оглу – полковника-лейтенанта
Бабаева Расима Мубариз оглу – майора
Алиева Расула Расим оглу – майора
Пашаева Эльнура Расим оглу – майора
Назарли Яшара Фуад оглу – капитана
Taгиева Алиаддина Мазаддин оглу – капитана
Багирова Али Шамсаддин оглу – старшего лейтенанта
Aгаева Эльгюна Махир оглу – лейтенанта
медалью «За отвагу»
Mамедова Сабухи Валех оглу – майора
Taгиева Самира Насреддин оглу – майора
Xалилова Ильгара Иншалла оглу – старшего лейтенанта
Mамедова Вели Мардан оглу – старшего сержанта
медалью «За военные заслуги»
Алиярлы Сахиба Вели оглу – полковника-лейтенанта
Ибрагимова Эльнура Шамиль оглу – майора
Taгиева Аббаса Орудж оглу – майора
Бадалова Фархада Гаджи оглу – майора
Mамедова Фехруза Аббас оглу – капитана
Рустамова Али Мубариз оглу – капитана
Aббасзаде Аббаса Захир оглу – старшего лейтенанта
Исмайлова Самира Алмуса оглу – старшего лейтенанта
Meхдиеву Рену Юнус гызы – старшего лейтенанта
Гасанова Мардали Мирджалил оглу– старшего лейтенанта
Гусейнгулиева Шахина Юсиф оглу – старшего лейтенанта
Сафарова Эльвина Сарраф оглу – старшего лейтенанта
Зейналова Орхана Рауф оглу – старшего лейтенанта юстиции
Aллахвердиева Ильяса Матлаб оглу– лейтенанта
Гафарова Захира Таир оглу – лейтенанта
Mирзалиева Санана Радиль оглу – лейтенанта
Омарова Немата Абдул оглу – лейтенанта
Гусейнова Эмиля Рабиль оглу – старшего прапорщика
Mамедова Рашада Гусейн оглу – старшего прапорщика
Aгаева Эльнура Алимурад оглу – старшего сержанта
Эйвазова Фаига Фюрсант оглу – старшего сержанта
Аскерова Тургута Логман оглу – старшего сержанта
Садигова Рамина Мухаммед оглу – старшего сержанта
Султанова Анара Велихан оглу – старшего сержанта
медалью «Терегги»
Байрамова Таира Тофиг оглу.
Глава государства также подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджана.
За многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджана:
«Заслуженный учитель»
Гахрамановой Чимназ Муслим гызы
«Заслуженный врач»
Юсиф-заде Кянану Рафаэль оглу - полковнику-лейтенанту медицинской службы
Фараджевой Соне Адалят гызы - полковнику-лейтенанту медицинской службы
«Заслуженный государственный служащий»
Намазовой Раисе Вели гызы
«Заслуженный журналист»
Джахангирову Ровшану Гияс оглу - капитану
«Заслуженный медицинский работник»
Алирзаевой Хейране Тофик гызы - старшему прапорщику.