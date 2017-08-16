Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих и гражданских лиц Госпогранслужбы (версия 2)

2017-08-16 17:46 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Государственной пограничной службы Азербайджана.

За отличие во время боевых операций и при выполнении служебных обязанностей наградить следующих военнослужащих и гражданских работников Государственной пограничной службы:

орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Садигова Рашада Гейдар оглу – генерал-лейтенанта

медалью «За Отчизну»

Багирова Анара Мамед оглу – полковника

Алиева Расима Акиф оглу – полковника

Mирзоева Джейхуна Улдузхан оглу– полковника

Азизова Самига Юсиф оглу – полковника-лейтенанта

Бабаева Расима Мубариз оглу – майора

Алиева Расула Расим оглу – майора

Пашаева Эльнура Расим оглу – майора

Назарли Яшара Фуад оглу – капитана

Taгиева Алиаддина Мазаддин оглу – капитана

Багирова Али Шамсаддин оглу – старшего лейтенанта

Aгаева Эльгюна Махир оглу – лейтенанта

медалью «За отвагу»

Mамедова Сабухи Валех оглу – майора

Taгиева Самира Насреддин оглу – майора

Xалилова Ильгара Иншалла оглу – старшего лейтенанта

Mамедова Вели Мардан оглу – старшего сержанта

медалью «За военные заслуги»

Алиярлы Сахиба Вели оглу – полковника-лейтенанта

Ибрагимова Эльнура Шамиль оглу – майора

Taгиева Аббаса Орудж оглу – майора

Бадалова Фархада Гаджи оглу – майора

Mамедова Фехруза Аббас оглу – капитана

Рустамова Али Мубариз оглу – капитана

Aббасзаде Аббаса Захир оглу – старшего лейтенанта

Исмайлова Самира Алмуса оглу – старшего лейтенанта

Meхдиеву Рену Юнус гызы – старшего лейтенанта

Гасанова Мардали Мирджалил оглу– старшего лейтенанта

Гусейнгулиева Шахина Юсиф оглу – старшего лейтенанта

Сафарова Эльвина Сарраф оглу – старшего лейтенанта

Зейналова Орхана Рауф оглу – старшего лейтенанта юстиции

Aллахвердиева Ильяса Матлаб оглу– лейтенанта

Гафарова Захира Таир оглу – лейтенанта

Mирзалиева Санана Радиль оглу – лейтенанта

Омарова Немата Абдул оглу – лейтенанта

Гусейнова Эмиля Рабиль оглу – старшего прапорщика

Mамедова Рашада Гусейн оглу – старшего прапорщика

Aгаева Эльнура Алимурад оглу – старшего сержанта

Эйвазова Фаига Фюрсант оглу – старшего сержанта

Аскерова Тургута Логман оглу – старшего сержанта

Садигова Рамина Мухаммед оглу – старшего сержанта

Султанова Анара Велихан оглу – старшего сержанта

медалью «Терегги»

Байрамова Таира Тофиг оглу.

Глава государства также подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджана.

За многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджана:

«Заслуженный учитель»

Гахрамановой Чимназ Муслим гызы

«Заслуженный врач»

Юсиф-заде Кянану Рафаэль оглу - полковнику-лейтенанту медицинской службы

Фараджевой Соне Адалят гызы - полковнику-лейтенанту медицинской службы

«Заслуженный государственный служащий»

Намазовой Раисе Вели гызы

«Заслуженный журналист»

Джахангирову Ровшану Гияс оглу - капитану

«Заслуженный медицинский работник»

Алирзаевой Хейране Тофик гызы - старшему прапорщику.