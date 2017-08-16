План приема в магистратуру вузов выполнен на 82,58%

2017-08-16 17:51 | www.apa.az | 2

Стали известны статистические данные плана приема в магистратуру вузов и НАНА на 2017/2018 учебный год.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, для участия на экзамене зарегистрировались 13081 человек (в прошлом году 24110). В этом году в магистратуру было отведено 7703 плановых места. Согласно результатам конкурса 6361 человек поступили в магистратуру (5826 человек – азербайджанский сектор, 535 человек – русский сектор). 2358 человек получили право обучаться по госзаказу. План приема в магистратуру вузов заполнен на 82,58%, 1342 плановых места (17,42%) остались свободными.

Напомним, в 2016/2017 учебном году плановые места были заполнены на 63,39%. В этом году этот показатель вырос на 19%. Согласно итогам конкурса, плановые места в Азербайджанский медицинский университет, Госакадемию управления при президенте Азербайджанской Республики, Бакинскую музыкальную академию, Азербайджанскую государственную академию физкультуры и спорта, Академию МЧС были заполнены полностью. Плановые места в БГУ, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Азербайджанский государственный университет экономики, Азербайджанскую государственную художественную академию, Азербайджанский университет туризма и менеджмента, Национальную академию авиации, Мингячевирский государственный университет были заполнены на 90 и более процентов.

Самый низкий результат по показателю заполнения плановых мест в магистратуру принадлежит Бакинскому исламскому университету (8,33%).