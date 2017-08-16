На территории пограничной заставы обнаружен тайник с оружием

2017-08-16 18:00 | www.oxu.az | 2

Сотрудники Государственной пограничной службы и министерства внутренних дел провели совместные оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Госпогранслужбы, в тайнике на служебной территории пограничной заставы «Кещикчидаг» Шамкирского пограничного отряда был обнаружен пистолет типа «Наган», 2 сигнальных пистолета, автоматные обоймы, крупное количество патронов и других боеприпасов.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

A.M.

