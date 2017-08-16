Трамп похвалил Ким Чен Ына

2017-08-16 18:10 | www.oxu.az | 5

Президент США Дональд Трамп похвалил лидера КНДР Ким Чен Ына, который отложил принятие решения о ракетном пуске в направлении Гуама. По мнению главы Белого дома, это мудрый поступок, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

«Ким Чен Ын принял очень мудрое и хорошо обоснованное решение. Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой!», - пишет Трамп в своём микроблоге в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что лидер КНДР ознакомился с планом ракетных испытаний и приказал военным быть готовыми нанести удар. Однако затем он отложил принятие решения на неопределённый срок.

Н.О.