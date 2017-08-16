Президент Ильхам Алиев поздравил габонского коллегу

2017-08-16 18:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана поздравил президента Габона Али Бонго Ондимбе.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю вам и вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника вашей страны - Дня независимости. В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, вашему народу - мира и благосостояния», - говорится в поздравлении главы государства.