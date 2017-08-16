В Грузии в поселке компактного проживания азербайджанцев проведена очередная спецоперация

2017-08-16 18:10 | www.apa.az | 3

В Квемо Поничала, где компактно проживают азербайджанцы, проведена еще одна спецоперация.

Как сообщает местное бюро АПА, был задержан подозреваемый в сбыте и хранении наркотических средств Фаиг Гусейнов.

Родственники задержанного назвали обвинения необоснованными.

Отметим, в результате проведенных в поселке в последнее время спецопераций были задержаны 5 человек. 12 августа в Квемо Поничала была проведена спецоперация, в результате которой за сбыт и хранение наркотиков были задержаны два брата Назим (1989 г.р.) и Махир Джафаровы (1976 г.р.).