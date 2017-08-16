В Баку просела автодорога Бинагади-Новханы (ФОТО)

2017-08-16 18:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Из-за прорыва нового водопровода просел участок на 11-м километре автомобильной дороги Бинагади-Новханы, говорится в сообщении ОАО «Азеравтойол», распространенном в среду.

Как говорится в сообщении, просел участок шириной примерно 3-4 метра, глубина просевшего участка - 5-6 см.

Вода размыла основание дороги и привела к ее проседанию. Из строя вышла также обочина дороги.

На территорию направлены сотрудники ОАО «Азеравтойол», осуществляются необходимые меры по восстановлению дороги.

(Текст: Кямаля Сеидова)