Владимир Дорохин «Число азербайджанских студентов, получающих образование в России, растет с каждым годом»

2017-08-16 18:30 | www.apa.az | 3

«В этом году 201 азербайджанский студент будет получать образование в РФ в рамках государственной стипендиальной программы России».

Как сообщает АПА, об этом сказал посол РФ в Азербайджане Владимир Дорохин на встрече с азербайджанскими студентами, отправляющимися на учебу в Россию.

По словам дипломата, сегодня российско-азербайджанские отношения охватывают многие сферы.

«Они включают политические, экономические, военные вопросы, а также вопросы, касающиеся Каспия. Однако работа, проделанная в сфере образования, возможности, предоставленные азербайджанским студентам в этой сфере, имеют особое значение. Это для будущего Азербайджана и российско-азербайджанских отношений. Эти отношения имеют большое будущее. Еще в период, когда Гейдар Алиев возглавлял Советский Азербайджан, ежегодно тысячи людей направлялись в различные университеты России для получения образования. Сегодня они трудятся в различных сферах во имя развития Азербайджана, занимают ведущие позиции в управленческом аппарате страны. После распада Советского Союза связи между двумя странами в сфере образования были нарушены, поток студентов иссяк. Впоследствии нам удалось восстановить связи. В 2009 году за счет бюджета Российской Федерации была восстановлена государственная стипендиальная программа. В тот год по этой программе в Россию были направлены 123 студента. Данный показатель растет из года в год, и в этом году мы направили в Россию 201 студента. Однако это не окончательная цифра. Много студентов обучается в России за собственный счет и за счет спонсоров. В общей сложности в России на сегодняшний день получают образование 15 тысяч граждан Азербайджана. Россия все еще считается одним из важнейших международных центров по подготовке кадров в для Азербайджана», - сказал посол.

Он отметил, что студенты были отобраны из 900 человек.

«Из отобранного 201 студента 34 будут получать образование в сфере медицины, 31 в сфере экономики и управления, 12 в сфере языка и литературы, 10 в сфере политических наук и регионоведения. Из них 88 человек поступили в университеты Москвы, 10 человек Санкт-Петербурга и других регионов», - сообщил Дорохин.