Половина американцев поддерживает авиаудары по КНДР

2017-08-16 18:50 | www.oxu.az | 3

Авиаудары по военным и ядерным объектам КНДР поддержало 47% американцев.

Как передает Oxu.Az, об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Politico и Morning Consult.

При этом менее 1/3 граждан США поддерживает отправку в КНДР наземных сил, с помощью которых Пхеньян могут заставить отказаться от разработок ядерного оружия и ракет. Самый популярный среди американцев вариант давления на КНДР — дипломатические усилия и введение дополнительных санкций. За это выступает более 70% респондентов.

Граждане США в целом положительно оценивают реакцию президента США Дональда Трампа на текущую ситуацию в КНДР. 46% опрошенных выразили мнение, что его обещание ответить «огнём и яростью» в случае, если Северная Корея будет представлять реальную угрозу для США, является уместным.

Почти половина респондентов считает, что глава США справляется с кризисом на Корейском полуострове. Сомнения в способности Дональда Трампа справиться с этой проблемой высказали 42% респондентов.

Н.О.