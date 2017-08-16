В Испании любители селфи заморили дельфиненка на пляже

2017-08-16 19:00 | www.oxu.az | 4

На пляже в Испании погиб детеныш дельфина. Это произошло в Андалусии у поселка Мохакар. Многие туристы хотели потрогать и сфотографироваться с морским млекопитающим, передает Oxu.Az со ссылкой на Day.Az.

На пляж приехал сотрудник ассоциации по защите морской фауны, но к этому времени дельфин уже умер. Китообразные очень чувствительны к стрессу, отметил зоозащитник. По его словам, людские толпы, желание потрогать животное и сделать с ним селфи вызывает очень сильный шок у этих млекопитающих.

При этом, сообщает ТАСС, в ассоциации по защите морской фауны подчеркнули, что детеныш либо потерял мать, без которой он не может выжить, или был просто болен.

И.Ф.