В Баку состоялась церемония проводов азербайджанских студентов на учебу в Россию (ФОТО)

2017-08-16 18:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 16 августа в посольстве России в Азербайджане состоялась церемония проводов группы молодых азербайджанцев, получивших стипендии на обучение в государственных вузах России, сообщает Trend Life. Среди 15 тысяч студентов, обучающихся в России, часть приезжает в рамках Программы предоставления государственных стипендий за счет бюджета Российской Федерации.

Выступивший на мероприятии посол России в нашей стране Владимир Дорохин отметил, что российско-азербайджанские отношениях успешно развиваются в политических, экономических и других сферах и та работа, которая проводится по развитию связей в области образования, в том числе в плане предоставления возможностей представителям азербайджанской молодежи получить образование в России, - это особый случай.

Дипломат подчеркну, что очень рад тому, что реализуются такие проекты, которые приносят пользу конкретным людям, семьям, странам.

Было отмечено, что на сегодняшний день в Азербайджане можно получить образование на русском языке на таком уровне, что в дальнейшем возможно продолжить учебу в любой другой стране мира.

Рассказывая о Программе предоставления государственных стипендий за счет бюджета Российской Федерации, посол подчеркнул, что она реализуется не первый год.

В 2009 году в Россию по этой программе выехало 123 студента, в 2010 – 192, 2011 – 141, 2012 – 138, 2013 – 139, в 2014 -165, 2015 - 145, 2016- 197 человек. На сегодняшний день в российские вузы зачислено 202 человека.

В числе поступивших в этом году в российские вузы – молодые люди не только из Баку, но и представители других городов и районов Азербайджана. Таким образом, из года в год расширяется география не только российских вузов, но и география регионов Азербайджана, откуда студенты едут учиться.

Наиболее востребованными среди азербайджанских абитуриентов в этом году направлениями подготовки стали клиническая медицина (34 человека), экономика и управление (31 человек), языкознание и литературоведение (12 человек), политические науки и регионоведение (10 человек).

В этом году 105 человек едут учиться в бакалавриате, 20 – в специалитете, 53 – в магистратуре, 17 – в ординатуре, 7 – в аспирантуре.

Дипломат пожелал студентам успехов в учебе и реализации поставленных целей.

Далее на мероприятии выступили депутат Милли Меджлиса (парламента), председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, председатель Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) высших учебных заведений Узеир Алиев, которые отметили, что студентам предоставлена замечательная возможно получить образование в лучших российских вузах.

Выступившие подчеркнули, что у студентов начинается очень интересный этап в их жизни, в этот период они должны постараться извлечь для себя максимум пользы – овладеть новыми знаниями.

Мероприятие продолжилось концертом, на котором выступили студенты, поступившие в российские вузы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)