Отправившиеся на поминки в Лянкяран попали в аварию, есть погибшие и раненые

2017-08-16 19:08 | www.apa.az | 2

Как сообщает южное бюро АПА, ДТП было зарегистрировано на участке дороги Алят-Астара, проходящем через село Алвады Масаллинского района. Автомобиль марки «Toyota Prado», управляемый жителем города Баку Гасановым Назимом Акбер оглу (1965 г.р.), перевернулся. В результате его пассажиры – Аида Гасанова (1968 г.р.) и Афер Амрахов скончались на месте происшествия.

Водитель автомобиля и другой пассажир Гасанов Замиг Рафиг оглу были доставлены в Центральную больницу Масаллинского района.

Отметим, находящиеся в автомобиле лица отправлялись из Баку в Лянкяран на поминки. ДТП произошло, когда они уже возвращались с поминок.