Тяжелое ДТП в Масаллы – ЕСТЬ ПОГИБШИЕ

2017-08-16 19:20 | www.oxu.az | 3

На участке дороги Алят-Астара, проходящем через село Алвады Масаллинского районапроизошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки «Toyota Prado», управляемый жителем города Баку Гасановым Назимом Акбер оглу (1965 г.р.), перевернулся. В результате его пассажиры – Аида Гасанова (1968 г.р.) и Афер Амрахов скончались на месте происшествия.

Водитель автомобиля и другой пассажир Гасанов Замиг Рафиг оглу были доставлены в Центральную больницу Масаллинского района.

Отметим, находящиеся в автомобиле лица отправлялись из Баку в Лянкяран на поминки. ДТП произошло, когда они уже возвращались с поминок.

С.Б.

