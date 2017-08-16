В Азербайджане украли редкие археологические находки

2017-08-16 19:35 | www.oxu.az | 4

Обнаруженные во время археологических раскопок, которые вела экспедиция Института археологии и этнографии НАНА в Лерике, редкие находки были украдены.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, редкие находки были обнаружены в селе Гюрдасар на территории называемой «Пибоз тепе».

Правоохранительные органы ведут работу по обнаружению и поимке лиц, совершивших кражу. В домах у местных жителей ведутся обыски.

Данный факт АПА подтвердила директор Института археологии и этнографии НАНА, доктор исторических наук Маиса Рагимова. По ее словам, они уже обратились в соответствующие органы.

Отметим, ранее во время проведенных в Лерикском районе Институтом археологии и этнографии археологических раскопок был обнаружен некрополь, относящийся к V веку до н.э. Было установлено, что возраст некрополя, который был обнаружен на территории под названием Пибоз тепе, составляет 2500 лет. Как сообщил прессе руководитель экспедиции Джейхун Эминли, на этой территории были обнаружены более 120 могил, в которых были найдены сабли, копья, ножи, кинжалы, серебряные и бронзовые украшения и фаянсовая посуда с интересным художественным оформлением.

С.Б.

