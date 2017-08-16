Непредсказуемое лето Хаялы Манафлы (ВИДЕО)

2017-08-16 19:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица Хаяла Манафлы представила в социальных сетях свой новый видеоклип на песню "Bu yayin istisi", сообщает Trend Life.

"Лето для меня самое позитивное время года. Оно дарит самые эмоциональные чувства, оно наполнено самыми яркими событиями. И, конечно, это чувство любви. Я желаю всем любить и быть любимыми, чтобы это лето запомнилось вам как самое лучшее лето в вашей жизни. Очень надеюсь, что зрителям понравится мой клип. Он получился ярким и динамичным, впрочем, как и само лето", - сказала певица.

Отметим, что поклонники Хаялы Манафлы увидят ее в новом образе, что, наверное, является подтверждениям слов певицы о том, что лето прекрасное время для внезапных поступков и новых непредсказуемых приключений.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)