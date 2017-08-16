Председатели муниципалитетов оштрафованы за мусор

2017-08-16 19:48 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане оштрафованы два председателя муниципалитета.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, Главное управление общественной безопасности МВД совместно с соответствующими структурами Министерства экологии и природных ресурсов проводит регулярные рейды против загрязнения лесных, парковых, лечебно-оздоровительных зон в городах и районах республики, а также вдоль прибрежной полосы Каспийского моря.

В ходе проведенных в июле-августе текущего года мероприятий составлены 30 административных протоколов за нарушение требований соответствующих положений Кодекса об административных проступках АР на территории Ясамальского, Хатаинсокго, Сабаилского, Бинагадинского, Сабунчинского, Гарадагского, Хазарского районов города Баку, а также Абшеронского района и города Сумгаит. Привлечены к административной ответственности руководители более 10 центров отдыха, два председателя муниципалитета, физические лица. Они оштрафованы в общей сложности на 37150 манатов.

С.Б.

