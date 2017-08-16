Таджикским школьникам запретили носить бороды

2017-08-16 19:51 | www.oxu.az | 4

В Таджикистане школьникам запретили носить бороды и длинные волосы. Соответствующие требования к форме учащихся опубликованы на сайте министерства образования и науки страны, передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Avesta.

Как сообщает «Интерфакс», в ведомстве отметили, что соблюдение этих правил обеспечит равенство учеников в образовательном учреждении.

«Одежда должна быть изготовлена из хлопчатобумажной, шерстяной или шелковой ткани. С целью недопущения вреда здоровью учащихся следует воздержаться от использования синтетической ткани», — говорится в инструкции.

Девочкам в школах запрещается ношение сатра (хиджаба), мини- и узких юбок. Также не разрешается иметь более одной серьги в ухе, украшения на носу, шее и бровях, яркий макияж. Допускается ходить на уроки в национальных платках и тюбетейках, пишет «Sputnik Таджикистан».

И мальчикам, и девочкам не позволяется носить в школе рваные джинсы, футболки с рекламными надписями или с изображением государственной символики других стран. Спортивные костюмы допускаются только во время занятий физкультурой или проведения субботников.

Кроме того, мальчикам нельзя иметь длинные ногти, носить серьги и кольца.

На праздники школьникам рекомендуют носить протокольную одежду: темного цвета костюмы (девушкам — юбки ниже колена) и обувь, белые рубашки, галстуки.

Министерство образования советует покупать школьную форму у отечественных производителей.

В июле президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал жителей страны отказаться от ношения бород и хиджабов.

С.Б.

