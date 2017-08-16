На Гавайях потерпел крушение вертолет береговой охраны США

2017-08-16 20:04 | www.apa.az | 3

Вертолет Black Hawk потерпел крушение на Гавайских островах.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, отмечается, что во вторник вечером по местному времени была потеряна связь с вертолетом UH-60 Black Hawk, который участвовал в учениях.

Пять членов экипажа считаются пропавшими без вести.

В ходе спасательной операции, в которой участвуют самолеты и корабли США, в 2 милях от острова Оаху в океане были найдены обломки вертолета.