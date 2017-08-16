Брат убитого полицейского притворился немым

2017-08-16 20:16 | www.oxu.az | 3

В ходе расследования выявлены новые детали убийства полицейского, совершенного в Баку две недели назад.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, 3 августа в доме на территории 9-го микрорайона Баку был убит тремя ударами ножа в область сердца сотрудник отдела быстрого реагирования, сержант полиции Алиев Мурад Рамазан оглу, 1988 года рождения. Убийцей стал брат жертвы, Али Алиев, 1990 года рождения, который скрылся с места преступления и был объявлен в розыск 4 августа.

Житель Баку, зарезавший брата-полицейского, притворился немым, чтобы избежать уголовного преследования.

Как писал ранее Sputnik, Али Алиев был найден 11 августа без сознания на территории Гарадагского района, на пустыре. При обнаружении молодой человек не отвечал на вопросы полицейских, и стражи порядка подумали, что он немой. Алиева было решено госпитализировать в специализирующуюся на лечении глухонемых городскую больницу номер семь, расположенную в поселке Маштага.

Необходимо было установить личность молодого человека, чтобы найти его родных. В больницу к пациенту был направлен эксперт-психиатр, который на основании сделанных наблюдений пришел к выводу, что Алиев притворяется немым. Но заставить говорить человека с неустановленной личностью полицейские не могли. Они решили эту проблему просто — сфотографировали пациента и обратились за помощью к местным телеканалам. Благодаря показанной в эфире фотографии очень скоро нашлись родственники Алиева. Кроме того, выяснилось, что это именно он убил своего брата.

С.Б.

