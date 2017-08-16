Жертвами ударов ВВС коалиции в Ракке стали свыше 40 мирных жителей

2017-08-16 20:35 | www.apa.az | 4

За минувшие два дня в Ракке (520 км от Дамаска), которая служит форпостом террористов из группировки "Исламское государство", в результате налетов ВВС международной коалиции под эгидой США погибли более 40 человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Maydeen.

По его данным, мирные жители погибли в жилых кварталах города. Кроме того, нанесен значительный материальный ущерб.

Штурм Ракки начался 6 июня.