Двух девушек попытались продать в секс-рабство в Москве

2017-08-16 20:35 | www.oxu.az | 4

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, который пытался продать двух девушек в секс-рабство.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 16 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Подозреваемый должен был встретиться с покупателем в кафе, расположенном на Бескудниковском бульваре. Туда он пришел вместе с предполагаемым «товаром». За девушек мужчина просил 250 тысяч рублей.

Во время заключения сделки торговца задержали. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

С.Б.

