Двух девушек попытались продать в секс-рабство в Москве
2017-08-16 20:35 | www.oxu.az | 4
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, который пытался продать двух девушек в секс-рабство.
Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 16 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Подозреваемый должен был встретиться с покупателем в кафе, расположенном на Бескудниковском бульваре. Туда он пришел вместе с предполагаемым «товаром». За девушек мужчина просил 250 тысяч рублей.
Во время заключения сделки торговца задержали. В настоящее время по данному факту проводится проверка.