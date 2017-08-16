Генсек ООН поддержал призыв Южной Кореи к КНДР о начале диалога

2017-08-16 21:02 | www.trend.az | 3

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал призыв Южной Кореи к КНДР о начале диалога, решение кризиса на Корейском полуострове должно быть политическим, передает РИА Новости.

"Я поддерживаю призыв Республики Корея к КНДР о начале важного диалога по существу", — сказал Гутерреш журналистам в среду. "Решение этого кризиса должно быть политическим", — подчеркнул он.

"Возможные последствия военных действий слишком ужасны, чтобы их просто представить", — подчеркнул он.

Гутерреш вновь предложил свои посреднические услуги для урегулирования ситуации и сообщил, что накануне уведомил об этом представителей шестисторонних переговоров. "Я останусь на связи со всеми вовлеченными сторонами и в готовности оказать любую поддержку", — подчеркнул он.