У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6

2017-08-16 21:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Эгейском море у берегов турецкой провинции Измир произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщают турецкие СМИ.

Эпицентр подземных толчков распологался в 229,98 километрах от района Чешме. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,86 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.