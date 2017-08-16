Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

2017-08-16 21:11 | www.trend.az | 1

EGE Denizi'nde bugün akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Ege Denizi olarak saptadığı deprem, bugün saat 18.53'te meydana geldi. İzmir'in Çeşme İlçesi'nin 229.98 kilometre açıklarında olan depremin derinliği ise 5.86 kilometre olarak ölçüldü. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak belirledi.

Kaynak: Milliyet