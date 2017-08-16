Пенс призвал латиноамериканские страны разорвать отношения с КНДР

2017-08-16 21:23 | www.apa.az | 3

Вице-президент США Майк Пенс призвал латиноамериканские страны разорвать отношения с КНДР.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Пенс выступал в Сантьяго с президентом Чили Мишель Бачелет на совместной пресс-конференции, которую транслировал телеканал АВС.

"Мы надеемся, что Чили, Бразилия, Мексика и Перу присоединятся к нам, разорвав все дипломатические и коммерческие связи с Северной Кореей", — сказал Пенс.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными.