Учительница из США основала в Кусарах бизнес «носков» – ФОТО

2017-08-16 21:28 | www.oxu.az | 5

Преподаватель из американского штата Миннесота Тереза Хэмлин вот уже два года как основала в Азербайджане компанию «Азербайджанские джорабы».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, главная цель компании – продажа в зарубежных странах шерстяных носков, изготовленных в северных районах Азербайджана. Таким образом, Тереза, работающая в Азербайджане учителем, обеспечивает работой сельских жительниц.

В интервью «Голосу Америки» она рассказала о желании расширить свой бизнес и познакомить окружающих с древними традициями вязания носков.

Тереза Хэмлин приехала в Азербайджан в 2004 году работать учителем английского языка. В настоящее время она проживает в Кусарском районе. По ее словам, именно здесь традиция вязания носков более распространена.

Как говорит Хэмлин, к этой работе она привлекла мастериц в Кусарском и Кедабекском районах, однако хотела бы также привлечь местных жительниц других районов.

«Каждому району присущи свои узоры. Например, в Лерике форма носков отличается, они более ярких цветов. Носки, связанные в Кусарском районе, в Лагиче, имеют свои особенные узоры».

Тереза говорит, что начала этот бизнес с целью продажи носков туристам: «В настоящее время, помимо туристов, у меня есть покупатели из зарубежных стран. Я сама из Миннесоты, где климат холодный, и в прошлом году я выставила их на продажу в нескольких местных магазинах. Азербайджанские джорабы очень нравятся жителям Миннесоты. Когда моя мама гостила у меня в Кусаре, я подарила ей пару азербайджанских джорабов. Так они настолько пришлись ей по душе, что она попросила меня еще об одной паре».

Тереза верит в то, что, помимо ее желания передать традиции вязания азербайджанских джорабов будущим поколениям, она может принести пользу и местной экономике.

C.Б.

