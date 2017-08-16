Авиаудар по Ракке – ДЕСЯТКИ ПОГИБШИХ

2017-08-16 22:20 | www.oxu.az | 2

За минувшие два дня в Ракке (520 км от Дамаска), которая служит форпостом террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ), в результате налетов ВВС международной коалиции под эгидой США погибли более 40 человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Maydeen.

По его данным, мирные жители погибли в жилых кварталах города. Кроме того, нанесен значительный материальный ущерб.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из «Сил демократической Сирии», которые ведут бои с террористами на улицах Ракки. Штурм этого провинциального центра на Евфрате начался 6 июня.

C.Б.

